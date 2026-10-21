Klépierre relève ses objectifs annuels après une hausse de 4,6% des revenus locatifs

Klépierre LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs pour 2026 après une hausse des revenus locatifs nets sur les neuf premiers mois de l'exercice, porté par "une demande ininterrompue d’espaces de vente de haute qualité".

Le groupe vise désormais un excédent brut d'exploitation (EBE) d'au moins 1,165 milliard d'euros et un cash-flow net courant par action de 2,83 euros, soit une hausse de 4% sur un an.

Sur les neuf premiers mois de 2026, l'opérateur de centres commerciaux a enregistré une hausse de 4,6% de ses revenus locatifs nets par rapport à la même période de 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)