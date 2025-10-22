Klépierre relève ses objectifs 2025, revenus locatifs +4,2% à neuf mois

Klépierre LOIM.PA a relevé mercredi ses objectifs financiers et a déclaré viser une hausse de 5,5% de son excédent brut d’exploitation (EBE) en 2025, contre un objectif précédent de +3,3% annoncé en janvier, le groupe français citant la dynamique de croissance des neuf premiers mois de l’année.

L'opérateur de centres commerciaux a fait état d'une hausse de 4,2% de ses revenus locatifs à périmètre constant sur les neuf premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros.

Klépierre a également déclaré viser un cash-flow net courant de 2,70 euros par action en 2025, en progression de 4% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)