Klépierre rehausse ses objectifs annuels après une performance robuste

(AOF) - Klépierre a dévoilé de solides résultats semestriels marqués par des revenus locatifs bruts en hausse de 5,61 %, à 630,9 millions d’euros. Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation s’est quant à lui installé à 506,5 millions d’euros, en progression de 6,12 %. Enfin, le cash-flow net courant part du groupe s’est élevé à 378,8 millions d’euros, soit 1,32 euro par action, contre 1,25 euro auparavant. Grâce à ces bonnes performances, le spécialiste des centres commerciaux en Europe continentale vise désormais un excédent brut d’exploitation en croissance de 5 %, contre +3 % précédemment.

Le cash-flow net courant par action a également été relevé d'une fourchette comprise entre 2,60 et 2,65 euros par action à une autre de 2,65 à 2,70 euros par action.

Points clé

- Numéro 1 européen des centres commerciaux créé en 1990 ;

- Portefeuille de 70 centres d’une valeur de 20,2 Mds€, dégageant 1,1 Md€ de revenus et répartis entre la France (39,5 %), l’Italie (23 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (13 %), puis l’Allemagne-Europe centrale- Pays-Bas ;

- Ambition au service du « Shop, Meet, Connect » : être à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille concentré dans les villes de plus de 1 M d’habitants) et promoteur;

- Capital éclaté (1 ers actionnaires : l’américain Simon Property Group avec 22 % et le fonds néerlandais APG pour 3 %), David Simon présidant du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin le directoire de 2 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- discipline financière et autofinancement assurant la croissance et la distribution aux actionnaires,

- visibilité de l’activité via les contrats de longue durée (reste de duration à 5,1 années),

- achalandise déclinée entre rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes (cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes, attractivité des centres (Shop.Meet. Connect.® et Retail First), positionnement marketing Let’s Play et optimisation du parcours client Clubstore,

- cessions d’actifs non stratégiques, pour un total de 200 M€ d’ici 5 ans (74 M€au 1 er trimestre, complétés ensuite par la vente de Nailloux Outlet Village),

- innovation : mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID,

-association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good », visant la neutralité carbone en 2030 :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux transports des visiteurs ;

- Pipeline de développement de 775 M€, fortement concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas, axé sur la rénovation ou extension des actifs existants ;

- Situation financière maîtrisée, saluée par les agences de notation : à fin mars, un ratio LTV de 36,5 %, une dette nette taux moyen de 1,8 %, donnant un effet de levier de 7,1, et liquidités de 3 Mds€, couvrant 38 % de la dette brute.

Défis

- Deux ratios à surveiller : l’actif net réévalué ou ANR par action (32,8 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacance (3,5 %), indicateur du marché immobilier ;

- Après ceux de O’Parinor en France et de RomaEst en Italie, succès attendus pour les centres rénovés de Barcelone et de Montpellier ;

- Après un gain de 2,9 % des revenus locatifs nets à fin mars, objectifs 2025 confirmés: hausse de 3 % du bénéfice opérationnel et hausse de l’autofinancement libre par action entre 2,60€ et 2,65 € ;

- Dividende 2024 de 1,85 € versé en 2 acomptes, soit un taux de distribution de 71 %.