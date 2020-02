Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre-Flux de trésorerie net par action +6,7% en 2019 Reuters • 05/02/2020 à 17:57









PARIS, 5 février (Reuters) - Klépierre SA LOIM.PA : * KLEPIERRE ANNONCE POUR 2019 UN CASH-FLOW NET COURANT PAR ACTION : + 6,7 % VERSUS 2018 À 2,82 € (2,79 €, HORS PRODUITS FINANCIERS EXCEPTIONNELS), AU-DESSUS DE L'OBJECTIF INITIAL (ENTRE 2,72 € ET 2,75 €) * KLEPIERRE VERSERA UN DIVIDENDE ANNUEL DE €2,20 PAR ACTION (+4,8%) * KLEPIERRE SE FIXE UN OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT PAR ACTION POUR 2020 : 2,85 € - 2,90 €. * KLEPIERRE ANNONCE UNE BAISSE DU RATIO DETTE NETTE/EBE À 8,0X (- 0,3X VERSUS 2018) ; RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE DU COÛT DE LA DETTE À 1,45 % * KLEPIERRE ANNONCE UN ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA PAR ACTION À 39,50 € Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA (Rédaction de Paris)

