CAC 40
7 842,23
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Klépierre : émission d'un emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros
information fournie par AOF 24/09/2025 à 08:22

(AOF) - Klépierre a dévoilé l’émission de son premier emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros, d’une maturité de 12 ans, la plus longue pour une société d’investissement immobilier cotée en Europe depuis 2022, assortie d’un coupon de 3,75 %. La société précise que cette émission met en évidence « la forte demande des investisseurs pour les obligations à long terme de Klépierre, notées A, le niveau le plus élevé du secteur immobilier coté en Europe ».

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clé

- Numéro 1 européen des centres commerciaux créé en 1990 ;

- Portefeuille de 70 centres d’une valeur de 20,2 Mds€, dégageant 1,1 Md€ de revenus et répartis entre la France (39,5 %), l’Italie (23 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (13 %), puis l’Allemagne-Europe centrale- Pays-Bas ;

- Ambition au service du « Shop, Meet, Connect » : être à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille concentré dans les villes de plus de 1 M d’habitants) et promoteur;

- Capital éclaté (1 ers actionnaires : l’américain Simon Property Group avec 22 % et le fonds néerlandais APG pour 3 %), David Simon présidant du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin le directoire de 2 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- discipline financière et autofinancement assurant la croissance et la distribution aux actionnaires,

- visibilité de l’activité via les contrats de longue durée (reste de duration à 5,1 années),

- achalandise déclinée entre rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes (cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes, attractivité des centres (Shop.Meet. Connect.® et Retail First), positionnement marketing Let’s Play et optimisation du parcours client Clubstore,

- cessions d’actifs non stratégiques, pour un total de 200 M€ d’ici 5 ans (74 M€au 1 er trimestre, complétés ensuite par la vente de Nailloux Outlet Village),

- innovation : mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID,

-association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good », visant la neutralité carbone en 2030 :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux transports des visiteurs ;

- Pipeline de développement de 775 M€, fortement concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas, axé sur la rénovation ou extension des actifs existants ;

-

- Situation financière maîtrisée, saluée par les agences de notation : à fin mars, un ratio LTV de 36,5 %, une dette nette taux moyen de 1,8 %, donnant un effet de levier de 7,1, et liquidités de 3 Mds€, couvrant 38 % de la dette brute.

Défis

- Deux ratios à surveiller : l’actif net réévalué ou ANR par action (32,8 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacance (3,5 %), indicateur du marché immobilier ;

- Après ceux de O’Parinor en France et de RomaEst en Italie, succès attendus pour les centres rénovés de Barcelone et de Montpellier ;

- Après un gain de 2,9 % des revenus locatifs nets à fin mars, objectifs 2025 confirmés: hausse de 3 % du bénéfice opérationnel et hausse de l’autofinancement libre par action entre 2,60€ et 2,65 € ;

- Dividende 2024 de 1,85 € versé en 2 acomptes, soit un taux de distribution de 71 %.

Valeurs associées

KLEPIERRE
32,7800 EUR Euronext Paris -0,06%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

