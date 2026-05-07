Klépierre-CA en hausse de 4,4% au T1, objectifs 2026 confirmés

Klepierre LOIM.PA a fait état jeudi d'une hausse de 2,8% à périmètre constant de ses revenus locatifs nets au premier trimestre, qui s'établissent à 407,7 millions d'euros, l'opérateur de centres commerciaux citant ses gains d’efficacité opérationnelle et à la croissance du "Mall Income".

"La croissance des revenus locatifs nets ressort à 2,8%, grâce à une contribution de 2,6% à périmètre constant, soit 180 points de base au-dessus de l’indexation, et à la contribution positive de l’acquisition de Casamassima (Bari, Italie)", précise un communiqué du groupe.

L’Excédent brut d'exploitation (EBE) ressort en hausse de 2,7% au premier trimestre par rapport à la même période de 2025.

Klépierre, qui a confirmé ses perspectives annuelles telles qu'annoncées en février, a cependant précisé surveiller "les tensions géopolitiques et la volatilité macroéconomique".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)