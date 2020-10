Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre - CA en baisse de 7,9% sur neuf mois, à 918,5 mlns d'euros Reuters • 23/10/2020 à 07:36









PARIS, 23 octobre (Reuters) - Klépierre, groupe d'immobilier commercial, annonce vendredi : * UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 7,9% SUR NEUF MOIS, À 918,5 MILLIONS D'EUROS * UN ENDETTEMENT NET DE 9,181 MDS € À FIN SEPTEMBRE, FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ (À 2,8 MD€) ET BESOINS DE REFINANCEMENT COUVERTS JUSQU'EN JUIN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris 0.00%