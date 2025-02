Klépierre: activité en hausse en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Klépierre fait savoir que ses revenus locatifs nets ont atteint 1066 ME en 2024, soit une hausse de 6,3% à périmètre courant par rapport au précédent exercice.



La société met notamment en avant la hausse du chiffre d'affaires des commerçants de 4,0 % à périmètre constant en 2024, permettant une diminution du taux d'effort à 12,6 % (en baisse de 20 points de base sur 12 mois).



Dans le même temps, l'excédent brut d'exploitation ressort à 985 ME (+7%), porté par 'la forte croissance des revenus locatifs nets, par l'augmentation des revenus de gestion, ainsi que par un contrôle rigoureux des frais généraux et de personnel.'



En 2024, le cash-flow net courant ressort en hausse de 5,3 % en 2024 par rapport à 2023, à 2,60 euros par action, supérieur de plus 5 % au milieu de fourchette de l'objectif initial.



'Klépierre a maintenu une structure bilancielle solide en 2024 et affiche des ratios d'endettement parmi les meilleurs des foncières de commerce en Europe' assure le spécialiste des centres commerciaux.



Pour l'exercice 2025, Klepierre cible un EBE en hausse de 3% et un cash-flow net courant prévu entre 2,60 euros et 2,65 euros par action.





Valeurs associées KLEPIERRE 29,14 EUR Euronext Paris 0,00%