Klépierre a réalisé son premier emprunt obligataire vert de 500 ME
Cette émission met en évidence la forte demande des investisseurs pour les obligations à long-terme de Klépierre, notées A, le niveau le plus élevé du secteur immobilier coté en Europe.
