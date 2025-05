Klea Holding: Smart Salem démarre fort au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Klea Holding a annoncé lundi avoir démarré 'fort' son deuxième trimestre, avec un nouveau record au mois d'avril pour sa filiale de services médicaux numérisés Smart Salem.



Le réseau d'analyses a ainsi effectué près de 18.500 tests le mois dernier, soir un nouveau plus haut mensuel après les 17.710 tests effectués en janvier 2025.



Dans le détail, ses trois centres ont réalisé 17.877 tests d'aptitude médicale ('medical fitness') et 620 tests de bilan de santé, ce qui représente au total une moyenne de 841 tests par jour, ou plus de 4.000 tests par semaine.



L'ex-Visiomed Group souligne que ces chiffres font ressortir une croissance en volume de 94% d'une année sur l'autre.



'Smart Salem continue d'enregistrer des performances fortes et régulières en 2025, démontrant le succès de notre stratégie de diversification et de marketing qui se traduit par des chiffres de fréquentation en hausse semaine après semaine', s'est félicité Clément Pacaud, le directeur général de Klea Holding.



A la Bourse de Paris, l'action prenait 1,3% lundi matin, une performance en ligne avec celle du reste du marché.





