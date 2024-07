Klea Holding: Smart Salem a réalisé 23% de tests en plus au 1er semestre

(AOF) - Klea Holding (ex-Visiomed) annonce que sa filiale Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis affiche au 1er semestre une croissance totale en volumes de tests médicaux réalisés dans ses centres de 23%. L’activité Bilans de santé poursuit sa montée en puissance avec une offre élargie et un volume de tests multipliés par 7 par rapport au premier semestre 2023. Les équipes anticipent une croissance "toujours aussi soutenue" pour le second semestre de l’année 2024.

Malgré un deuxième trimestre impacté par "un nombre important de jours fériés liés au Ramadan et l'Aïd, et par les fortes inondations qui ont touché et paralysé Dubaï pendant plusieurs jours en avril dernier", la croissance en volume des activités Medical Fitness et Bilan de santé est de 13% et 334%, respectivement, au 2ème trimestre 2024.

Les équipes anticipent pour l'avenir une "montée en puissance continue" de l'activité Bilan de santé.

