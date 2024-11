Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klea Holding: record de fréquentation pour Smart Salem information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Klea Holding (ex-Visiomed) revendique un nouveau record mensuel de fréquentation en octobre 2024 pour sa filiale Smart Salem, avec un total de 16.861 tests au cours du mois, soit une augmentation de 34% par rapport à octobre 2023.



Le dynamisme de Dubaï et des Émirats arabes unis ainsi que les actions stratégiques majeures mises en oeuvre pour consolider la croissance de Smart Salem depuis 2023 confirment donc leur impact très positif, selon le groupe.



'Avec la réouverture de notre centre City Walk il y a deux semaines, nous sommes confiants dans la poursuite de notre croissance pour la fin de l'année 2024', commente le directeur général de Klea Holding, Clément Pacaud.





Valeurs associées KLEA HOLDING (ex VISIOMED) 0,18 EUR Euronext Paris +2,04%