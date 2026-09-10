KLEA HOLDING : Klea Pharmaceuticals enregistre sa première commande et confirme ses ambitions de croissance forte et rentable

Paris, 10 septembre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, confirme le démarrage commercial de Klea Pharmaceuticals, filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique.

La première commande a été reçue de la part du partenaire de distribution aux Emirats Arabes Unies et la Société étend désormais son empreinte à Bahreïn et au Qatar, tout en renforçant son équipe dirigeante et commerciale.

Finalisation du transfert de propriété, première commande aux Emirats arabes unis et expansion régionale

Conformément au calendrier annoncé le 11 juin 2026, Klea Pharmaceuticals a finalisé le transfert vers sa propre structure opérationnelle du portefeuille de 57 médicaments enregistrés auprès de l'Emirates Drug Establishment (EDE) et référencés à la fois sous le Dubai Drug Code (DDC) et le HAAD Code (Abu Dhabi), lui permettant d'accéder aux marchés publics et privés.

Dans la foulée, une première commande a été reçue de la part d'Alphamed, la division de distribution pharmaceutique d'Al Khayyat Investments (AKI). Cette commande a vocation à être livrée et reconnue en chiffre d'affaires avant la fin de l'année.

Klea Pharmaceuticals déclenche l'expansion de sa plateforme au reste du Golfe en s'appuyant sur les dossiers émiriens pour raccourcir les délais d'enregistrement à Bahreïn et au Qatar.

Confirmation des objectifs financiers

Dans ce contexte favorable, Klea Pharmaceuticals confirme viser un chiffre d'affaires de plus de 8,5 millions d'AED (plus de 2 M€) dès 2026, avec une montée en puissance progressive portée par l'expansion géographique, pour atteindre plus de 200 millions d'AED (plus de 50 M€) à horizon 2032.

Sur la base de ce plan d'affaires, Klea Pharmaceutics devrait générer un EBITDA positif dès 2026 et donc avoir un impact relutif sur les comptes de Klea Holding.

Deux nominations pour conduire la prochaine étape

Par ailleurs, Klea Pharmaceuticals annonce la nomination d'Imad Khalfi au poste de Chief Commercial Officer et d'Abbas Deesawala au poste de Chief Strategy Officer pour structurer sa dynamique commerciale.

Imad Khalfi, Chief Commercial Officer

Fort de plus de quinze années à la tête d'opérations commerciales en région MENA, Afrique et en APAC, Imad Khalfi a rejoint Klea Pharmaceuticals et en a conduit la construction émirienne : structure réglementaire, bureau scientifique, partenariat de distribution avec AKI et recrutement des équipes.

Il était auparavant Directeur OTC chez Cooper Pharma, l'un des plus grands acteurs pharmaceutiques de la région Afrique et Moyen-Orient, un groupe réalisant plus de 320 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Sa mission chez Klea Pharmaceuticals est d'appliquer ce modèle pays par pays. La logique est celle d'une plateforme : un dossier réglementaire construit une fois aux Émirats arabes unis, puis décliné sur les marchés voisins pour raccourcir les délais d'enregistrement et un choix assumé, marché par marché, entre deux modes d'entrée.

Abbas S. Deesawala, Chief Strategy Officer

Abbas S. Deesawala cumule treize années d'expérience en stratégie pharmaceutique, développement commercial et fusions-acquisitions au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Il occupait précédemment le poste de Director & Head of Global Business Development & Licensing au sein d'un grand groupe pharmaceutique régional, où il supervisait la stratégie de portefeuille et des aires thérapeutiques, le développement du pipeline ainsi qu'une équipe dédiée aux opérations de M&A. Il a également exercé des fonctions de direction en stratégie et gestion de portefeuille chez Alvogen APAC à Taipei, Cipla Afrique du Sud et au sein de la division mondiale des marchés émergents de Cipla à Mumbai.

Titulaire d'un MSc en Biotechnology & Business Management de l'Université de Warwick, il pilotera, en qualité de Chief Strategy Officer, la stratégie de portefeuille, l'in-licensing et le développement corporate. Il accompagnera notamment l'évolution de la société vers un modèle intégré de développement et de fabrication en Inde, au service des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Ces nominations complètent une équipe de direction qui a également accueilli Omar Mamou, ancien UAE Market Access Manager chez Bausch Health UAE (Medpharma), comme Country Manager Émirats arabes unis.

Klea Pharmaceuticals a par ailleurs finalisé le recrutement de sa force de vente. L'équipe couvre l'encadrement de la ligne hospitalière, les comptes clés et la délégation médicale sur l'ensemble des Émirats et a été recrutée intégralement auprès de laboratoires pharmaceutiques déjà établis sur le marché émirien.

« Hier, nous présentions une stratégie ; aujourd'hui, nous la déployons. Le transfert du portefeuille est engagé, les premières commandes sont entrées dans le circuit de distribution et notre force de terrain sera opérationnelle dès cet automne. Notre ambition dépasse largement le seul marché émirien. Les autorisations obtenues aux Émirats constituent le socle réglementaire et commercial d'une expansion structurée au Moyen-Orient et en Afrique. En parallèle, les accords en cours de finalisation viendront enrichir notre portefeuille avec des produits à fort potentiel. Notre ambition est claire : faire de Klea Pharmaceuticals une plateforme pharmaceutique intégrée, régionale et évolutive. » déclare Imad Khalfi

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr