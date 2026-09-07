KLEA HOLDING : Klea Holding fait un point d'avancement sur le démarrage prochain de son activité en Arabie Saoudite

Paris, 7 septembre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, fait un point d'avancement sur l'ouverture attendue du 1 er centre médical digitalisé à Riyad (Arabie Saoudite) par sa filiale Smart Health.

Contexte géopolitique régional retardant le processus

Comme annoncé lors des dernières communications, le Groupe a poursuivi avec détermination le développement de cette activité stratégique malgré un contexte régional exceptionnellement complexe. Les tensions géopolitiques ayant affecté plusieurs pays de la région au cours des derniers mois ont naturellement entraîné des ralentissements dans certains processus administratifs et réglementaires. Dans ce contexte, Klea Holding a poursuivi avec rigueur et discipline financière les procédures administratives et les investissements liés à Smart Health.

Travaux terminés et autofinancés et ultimes autorisations à venir avant l'ouverture du 1 er centre Smart Santé

Aujourd'hui, la Société confirme que les travaux de construction et d'aménagement du site sont achevés. Cette étape majeure a été menée à bien grâce à un financement réalisé intégralement sur les ressources propres de Klea Holding et de son partenaire local, sans aucun recours au marché financier ni sollicitation complémentaire des actionnaires.

Par ailleurs, après l'obtention de l'autorisation délivrée par la municipalité compétente, Smart Health est désormais engagé dans les dernières étapes réglementaires préalables à son ouverture. La procédure d'agrément auprès de la Protection Civile est en cours. La demande a été déposée et l'inspection réglementaire attendue devrait intervenir prochainement.

Le Groupe a également décidé d'utiliser la dénomination commerciale Smart Santé pour capitaliser sur le savoir-faire français reconnu dans le domaine de la santé et du bien-être.

À ce stade, les actions restant à mener concernent essentiellement l'obtention des dernières autorisations administratives et la finalisation de la mise en exploitation.

Confiance du management et mobilisation des équipes pour une ouverture dans quelques semaines

La Direction tient à rappeler que l'absence d'annonce d'une date d'ouverture précise ne résulte aucunement d'un choix délibéré de la Société. Les délais d'instruction et d'obtention des autorisations administratives en Arabie Saoudite peuvent varier sensiblement et demeurent, par nature, hors du contrôle de la Société. Klea Holding reste tributaire du calendrier des autorités concernées.

Dans ce contexte, la Société demeure confiante quant à l'aboutissement prochain du projet et l'ouverture du 1 er centre Smart Santé dans quelques semaines. Les infrastructures sont prêtes, les investissements ont été réalisés, les équipes locales sont pleinement mobilisées et les démarches réglementaires progressent conformément aux attentes.

Klea Holding continuera de tenir le marché informé de toute évolution significative concernant l'ouverture commerciale du 1 er centre Smart Santé.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

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