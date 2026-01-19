KLEA HOLDING : Klea Holding enregistre une croissance rentable de 34% de son chiffre d'affaires en 2025 à taux de change constants

Solide performance (+25% à TCC) sur le segment Médical Fitness ;

Multiplication par 2,5 des revenus issus du segment Bilans de santé et des autres services ;

Confirmation de l'objectif de forte croissance de l'EBITDA 2025 ;

Ouverture prochaine du 1 er centre médical digital en Arabie Saoudite.

Paris, 19 janvier 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2025. A cette occasion, le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice écoulé ainsi que les perspectives favorables pour l'exercice qui vient de démarrer.

Très bonne montée en puissance des nouveaux services

Au 31 décembre - M€ - non-audité 2024 [1] 2025 [2] Var. 25/24

publiée Var. 25/24 taux constants Chiffre d'affaires Medical Fitness 16,0 19,1 +20% +25% Chiffre d'affaires Bilans de santé 1,0 2,4 +142% +153% Chiffre d'affaires Autres revenus [3] 0,3 0,6 +86% +94% Chiffre d'affaires consolidé 17,3 22,1 +28% +34%

Grâce à la croissance annuelle du volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï et de la politique de hausse des prix initiée au 2 nd semestre 2025 sur l'offre Bilans de santé afin de refléter la forte valeur ajoutée de son offre ( pricing power ), Klea Holding a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de +34% à taux de change constant.

Les tests Medical Fitness représentent le cœur d'activité et connaissent une croissance de +25% à taux de change constant. L'offre Bilans de santé connait une dynamique encore plus soutenue avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 à taux de change constant. Au final, l'ensemble des nouveaux services, hors Medical Fitness , représente 14% du chiffre d'affaires annuel 2025 contre seulement 8% en 2024.

Après prise en compte des variations de change (dépréciation de l'AED face à l'EUR), le chiffre d'affaires annuel 2025 ressort à 22,1 M€ contre 17,3 M€ en 2024, soit une croissance de +28%.

Confirmation des objectifs financiers 2025

Dans ce contexte, Klea Holding devrait dépasser son objectif d'un EBITDA 2025 en croissance de 30% à 40% à taux de change constant pour sa filiale Smart Salem. Compte tenu de l'impact défavorable des variations de change, la filiale devrait publier un EBITDA compris entre 8 M€ et 9 M€ (contre 6,5 M€ en 2024) et contribuer à la forte amélioration de l'EBITDA annuel consolidé.

Dans le même temps, Klea Holding poursuit son désendettement régulier, grâce aux flux de trésorerie générés par l'activité, et sa politique de retour aux actionnaires, au travers de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions et l'annulation annoncée de l'intégralité des BSA PARK en circulation.

Ouverture prochaine du 1 er centre médical digital en Arabie Saoudite

Pour l'exercice 2026 qui vient de s'ouvrir, Klea Holding reste très confiant dans les perspectives de développement de Smart Salem à Dubaï avec une réflexion engagée sur le développement de nouveaux services additionnels dans les centres existants et des échanges constructifs avec les autorités locales dans la perspective de l'ouverture de nouveaux centres.

En parallèle de cette solide performance à Dubaï, le Groupe confirme son développement en Arabie Saoudite, au travers de sa filiale Smart Health, avec l'ouverture programmée en mars/avril 2026 du 1 er centre médical digitalisé à KAFD à Riyad [4] . Cette nouvelle filiale contribuera à la croissance rentable et à la diversification des sources de revenus du Groupe.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Taux de change moyen 2024 : EUR/AED = 3,9749

[2] Taux de change moyen 2025 : EUR/AED = 4,1526

[3] Bilan de santé au travail, Tests de pré-emploi, Frais de service, etc.

[4] La date retenue ainsi que les premières photos du centre seront communiquées prochainement