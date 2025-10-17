KLEA HOLDING : Klea Holding confirme son hypercroissance au 3ème trimestre 2025 et ses objectifs annuels

Nombre de tests effectués en progression de +35% au 3 ème trimestre et de +48% à la fin des 9 premiers mois de l'exercice ;

trimestre et de +48% à la fin des 9 premiers mois de l'exercice ; Nouveau record de chiffre d'affaires en septembre 2025 sur le segment Bilans de santé ;

Reprise des travaux en vue de l'ouverture du 1 er centre médical digital Smart Health en Arabie Saoudite ;

centre médical digital Smart Health en Arabie Saoudite ; Confirmation des objectifs : forte amélioration de l'EBITDA, désendettement du Groupe et retour aux actionnaires.

Paris, 17 octobre 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, fait un point sur son activité du 3 ème trimestre 2025.

Nouvelle hypercroissance du nombre de tests réalisés

Nombre de tests effectués (en volume) T3 2024 T3 2025 Var. 25/24 Activité Medical Fitness 33 239 44 209 +33% Activité Bilans de santé 1 380 2 380 +72% Nombre total de tests effectués 34 619 46 589 +35 %

Nombre de tests effectués (en volume) 9M 2024 9M 2025 Var. 25/24 Activité Medical Fitness 101 844 149 551 +47% Activité Bilans de santé 3 060 6 092 +99% Nombre total de tests effectués 104 904 155 643 +48 %

Le volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï a progressé de +35% au 3 ème trimestre 2025 par rapport au 3 ème trimestre 2024 et de +48% en cumul depuis le début de l'exercice. Le Groupe continue de réaliser des performances records, que ce soit en nombre de tests Medical Fitness (+33% au 3 ème trimestre et +47% à 9 mois) que de tests Bilans de santé (respectivement +72% et +9% au 3 ème trimestre et sur 9 mois).

Record en septembre 2025 sur le segment Bilans de santé et hausse des prix

Cette hypercroissance a été générée alors que Smart Salem a décidé d'engager une politique de hausse des prix sur son offre Bilans de santé afin de refléter la forte valeur ajoutée de son offre ( pricing power ).

Grâce à cette hausse de prix maîtrisée, le prix moyen d'un test Bilans de santé a atteint un niveau record en septembre 2025 à 1 580 AED [1] à comparer avec un prix moyen du test Medical Fitness de 430 EAD. Cette politique n'a pas eu d'impact sur le volume d'activité, Smart Salem ayant réalisé 871 tests Bilans de Santé en septembre 2025 contre une moyenne mensuelle de 677 depuis le début de l'année 2025.

Reprise des travaux en vue de l'ouverture du 1 er centre médical digital en Arabie Saoudite

En parallèle de cette solide performance à Dubaï, le Groupe est pleinement engagé dans son développement en Arabie Saoudite, au travers de sa filiale Smart Health.

Après la signature du pacte d'associé avec Mobadara lnvestment et l'obtention des autorisations préalables, les travaux du 1 er centre médical digitalisé à KAFD à Riyad ont repris. L'objectif reste une ouverture début 2026, ce qui contribuera à la croissance et à la diversification des sources de revenus du Groupe. La Société communiquera sur la finalisation des travaux et la date retenue pour l'ouverture, en fonction notamment des autorisations administratives préalables.

Pour mémoire, dans le cadre du pacte d'actionnaires, l'essentiel des dépenses à venir ( Capex & Opex ) sera majoritairement pris en charge par Mobadara lnvestment.

Confirmation des objectifs

Dans ce contexte, Klea Holding confirme ses objectifs prioritaires pour 2025, à savoir :

Forte amélioration de l'EBITDA annuel, après le doublement enregistré au 1 er semestre 2025 ; Désendettement du Groupe, grâce aux flux de trésorerie générés par l'activité et le remboursement, comme annoncé, de l'intégralité de la dette de Smart Salem (0,3 M€ au 30 juin 2025) en septembre 2025 ; Retour aux actionnaires, au travers de la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions et l'annulation annoncée de l'intégralité des BSA PARK en circulation.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Taux de change actuel : EUR/AED = 4,2561