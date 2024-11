KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Les centres médicaux Smart Salem de Klea Holding battent un nouveau record mensuel de fréquentation

Smart Salem bat un nouveau record mensuel de tests médicaux pour le mois d'octobre 2024 en franchissant le seuil des 16 000 tests médicaux contre un précédent record mensuel en janvier 2024 avec 13 504 tests

Les centres médicaux ont réalisé 16 270 tests Medical Fitness et 591 tests Bilans de santé , soit un nombre combiné de 16 861 tests au cours du mois

Smart Salem est en croissance forte et régulière, portée par la réouverture du centre médical City Walk le lundi 14 octobre, conformément au calendrier annoncé

Paris, le 4 novembre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce un nouveau record mensuel en octobre 2024 pour sa filiale Smart Salem.

Après une forte croissance des volumes à fin septembre 2024 (+21% par rapport à 2023, malgré la fermeture et la rénovation du centre médical City Walk d'avril à octobre 2024), Smart Salem bat un nouveau record mensuel de fréquentation en réalisant un total de 16 861 tests au cours du mois d'octobre 2024, contre 12 617 visites l'an dernier pour octobre 2023, soit une augmentation de +34%.

Le dynamisme de Dubaï et des Émirats arabes unis ainsi que les actions stratégiques majeures mises en œuvre par le Groupe pour consolider la croissance de Smart Salem depuis 2023 confirment donc leur impact très positif et que les activités de Klea Holding dans la région continueront à connaître une croissance très dynamique au cours du dernier trimestre 2024 et au-delà.

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, commente : « Nous sommes heureux d'établir un nouveau record mensuel de fréquentation pour Smart Salem et de franchir la barre symbolique des 16 000 tests en un mois. Avec la réouverture de notre centre City Walk il y a deux semaines, nous sommes confiants dans la poursuite de notre croissance pour la fin de l'année 2024 . »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr