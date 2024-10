KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Le Conseil d'administration de Klea Holding ne soutient pas la lettre d'offre portant sur l'ensemble de ses actions en circulation au prix de 0,30 EUR par action

Le Conseil d'Administration de Klea Holding considère que cette offre sous-évalue de manière significative la Société et son potentiel de création de valeur et que le consortium n'a pas rempli toutes les conditions attendues

Un analyste financier indépendant a remis un rapport valorisant le groupe à 0,45 € par action

Paris, le 24 octobre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce que son Conseil d'administration a choisi à l'unanimité de ne pas apporter son soutien à l'Offre portant sur la totalité des actions en circulation de la société au prix de 0,30 € par action sur une base non diluée (cf. communiqués de presse du 24 septembre 2024 et du 27 septembre 2024).

Derniers développements

Au cours du dernier mois, le Conseil d'administration de Klea Holding a examiné en détail la proposition du consortium d'investisseurs, a rencontré ses représentants et échangé des points de vue sur les éléments clés de leur offre (l'"Offre").

Évaluation, audit et prévisions

Klea Holding a mandaté un analyste financier indépendant pour examiner plus en détail le prix offert et le comparer à une analyse d'évaluation solide.

Cet analyste financier indépendant a soumis un rapport d'évaluation de Klea Holding au Conseil d'administration. Ce rapport valorise le groupe à environ 139,4 M€ (0,45 € par action sur une base non diluée et 0,42 € sur une base entièrement diluée).

Klea Holding et le représentant du consortium ont partagé leur analyse mutuelle du Groupe afin de comprendre les hypothèses et les éléments financiers sous-jacents au prix de l'Offre.

Bien que constructives, ces discussions ont permis de matérialiser quelques divergences dans l'approche de la valorisation de notre Groupe :

L'approche du consortium ne prend pas en compte la fermeture du centre médical City Walk en 2024 et son impact sur les chiffres à fin octobre 2024, créant ainsi un écart important dans les prévisions 2025 ;

L'absence de valeur matérielle accordée à la stratégie de diversification du Groupe à Dubaï, qui représente désormais 5% du chiffre d'affaires et connaît une forte croissance ;

L'absence de synergies géographiques dans l'approche du consortium pour accélérer le développement du Groupe dans la région MENA.

La direction considère donc que l'approche du consortium ne reflète pas la trajectoire de croissance et le potentiel de création de valeur de Klea Holding.

L'équipe dirigeante de Klea Holding a prouvé avec succès au cours des deux dernières années et demie sa capacité à augmenter la rentabilité sous-jacente de l'entreprise et à assurer une croissance soutenue.

Pour rappel, Klea Holding a publié de solides résultats opérationnels pour le premier semestre 2024 :

Forte croissance du chiffre d'affaires (+23%), portée par l'augmentation des volumes d'examens malgré la fermeture temporaire du centre médical City Walk ;

Forte amélioration de l'EBITDA à 1,8 M€ ajusté des éléments non récurrents (1,1 M€ d'euros vs. S1-23).

Klea Holding poursuit sa trajectoire de croissance au cours du 3 ème trimestre 2024 avec une croissance des volumes de +15% par rapport au 3 ème trimestre 2023 et a annoncé la réouverture du centre médical City Walk le 14 octobre 2024, conformément au calendrier annoncé.

Financement

Au cours du mois dernier, le Conseil d'Administration et les dirigeants de Klea Holding ont constamment échangé avec le consortium pour comprendre les sources et les formes de financement garantissant l'Offre. Bien que sérieux et tangible, le consortium n'a pas été en mesure de fournir au Conseil d'administration de Klea Holding une preuve de financement sécurisé pour le montant minimum attendu au regard des termes de l'Offre.

Seuil minimum et aval de l'actionnaire de référence

Outre l'aval du Conseil d'administration de Klea Holding, l'Offre prévoit un seuil minimum de 60% du capital social pour le succès d'une offre potentielle et par conséquent le soutien de l'actionnaire de référence [1] de Klea Holding.

Le Conseil d'administration de Klea Holding a constaté qu'aucune preuve de ce soutien n'a été apportée dans les délais, ce qui compromet la capacité du consortium à réunir au moins 60% des actions en circulation de Klea Holding dans le cadre d'une éventuelle procédure d'offre publique.

Décision unanime du Conseil d'administration de Klea Holding

Sur la base du rapport d'évaluation indépendant, à la lumière des multiples chantiers initiés au cours du dernier mois et après diverses interactions avec ses conseils, le Conseil d'administration de Klea Holding, lors de sa réunion du 22 octobre 2024, a décidé à l'unanimité de ne pas apporter son soutien à l'Offre . Le Conseil considère que les éléments constitutifs de l'Offre n'extériorisent pas une juste valorisation du Groupe et n'offrent pas les garanties minimales d'un taux de succès acceptable dans son exécution potentielle.

Rappel des détails de l'offre

Un consortium d'investisseurs basés dans le Golfe a proposé le 18 septembre 2024 d'acquérir toutes les actions ordinaires émises de Klea Holding. Le prix fixé par le consortium dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire était de 0,30 € par action ordinaire de la société.

Cette offre publique d'achat devait prendre la forme d'une offre volontaire dans le cadre de la procédure normale car, à la connaissance de la société, le consortium ne détenait aucune action de Klea Holding à la date de l'offre. Le consortium avait l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire des minorités en cas d'atteinte du seuil de 90% de participation dans le cadre de la procédure d'offre publique d'achat.

L'offre n'était pas engageante et expire ce vendredi 25 octobre à 17h00 CET.

