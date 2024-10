KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding's Smart Salem réouvre son centre médical City Walk comme prévu

Le centre médical City Walk a rouvert ses portes le lundi 14 octobre, conformément au calendrier annoncé

Le centre avait été temporairement fermé à la suite des fortes inondations qui ont paralysé Dubaï en avril 2024

La rénovation a été couverte par l'assurance de l'entreprise

La rénovation a été couplée à une modernisation du centre

Paris, 15 octobre, 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce la réouverture du centre médical City Walk de Smart Salem, le lundi 14 octobre 2024, conformément au calendrier annoncé.

Outre les travaux de rénovation, le centre City Walk a également été modernisé afin d'offrir une meilleure qualité de service et une expérience patient améliorée.

