KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding publie son rapport financier annuel 2024

Paris, le 28 avril 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce la publication de son rapport financier annuel pour l'année 2024.

Le rapport est disponible sur le site internet de la société ( www.kleaholding.com ), dans l'espace investisseurs, section "Rapports financiers".

Le groupe confirme ses bonnes performances pour 2024, en ligne avec la présentation de ses résultats financiers [1] :

17,3 M€ de chiffre d'affaires, soit +26% de croissance par rapport à 2023, malgré la fermeture pour 6 mois du centre City Walk à Smart Salem, et avec une forte accélération au S2 2024 ;

Résultat net de 1,4 M€ (+0,5 M€ par rapport à 2023), hors impact potentiel de l'indemnisation de l'assurance pour perte d'exploitation ;

Trésorerie brute supérieure à 3,3 M€ et dette financière nette réduite à 1,3 M€ (incluant la trésorerie en garantie et/ou placée ; amélioration de 2,9 M€ par rapport à décembre 23).

Les comptes audités ne prennent pas en compte la compensation d'assurance à venir pour la perte d'activité subie par City Walk entre avril et octobre 2024. L'indemnisation sera un produit d'exploitation pour le montant validé par la compagnie d'assurance. Son traitement comptable, dans des comptes 2024 révisés ou dans les comptes 2025, dépendra de la date de la réception de la décision de la compagnie d'assurance.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Klea Holding continue d'afficher une solide performance financière en 2024 et des perspectives favorables pour 2025