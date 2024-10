KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding poursuit sa trajectoire de croissance au 3ème trimestre 2024

Croissance des volumes de +15% au T3 2024 par rapport au T3 2023, malgré la fermeture temporaire du centre médical City Walk depuis avril ; +21% au YTD 2024 par rapport au YTD 2023

Poursuite de la forte croissance du segment Medical Fitness (+14%)

Le segment Bilans de santé continue de croître grâce à une stratégie et des efforts de diversification efficaces (+60% pour le T3 2024 par rapport au T3 2023)

Nouveau record de fréquentation hebdomadaire avec 3 461 visites au cours de la première semaine d'octobre, avant la réouverture de City Walk Center prévue le 14 octobre

Paris, 9 septembre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente les performances trimestrielles et sur neuf mois de sa filiale Smart Salem - le premier réseau de services médicaux digitalisés et de centres d'analyse accrédités par l'Autorité de santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis.

Smart Salem poursuit sa forte croissance sur l'ensemble de ses activités au 3 ème trimestre 2024 et depuis le début de l'année

Au cours du 3 ème trimestre 2024, l'activité Medical Fitness a connu une croissance de +14%, grâce à l'importante montée en puissance des centres DIFC et DKP. Pour rappel, le centre City Walk est temporairement fermé depuis les inondations d'avril 2024 à Dubaï et rouvrira le 14 octobre 2024 [1] .

La stratégie de diversification continue à porter ses fruits avec une solide croissance des activités Bilans de santé (+60% vs T3 2023).

Smart Salem a donc réalisé une croissance totale de +15% au T3 2024 par rapport au T3 2023, conformément aux attentes compte tenu des événements météorologiques exceptionnels d'avril 2024.

Depuis le début de l'année, la croissance des services de Medical Fitness et de Bilans de santé a été respectivement de +19 % et +184 %. La croissance totale des volumes depuis le début de l'année pour l'ensemble des tests effectués dans les centres Smart Salem montre une forte résistance avec +21%.

Activité de Smart Salem au T3 Nombre de tests effectués (en volume) T3 2024 T3 2023 Var. T3-24/T3-23 Activité Medical Fitness 33 239 29 219 +14% Activité Bilans de santé 1 380 861 +60% Nombre total de tests effectués 34 619 30 080 + 15%

Activité de Smart Salem sur 9 mois Nombre de tests effectués (en volume) 9 mois 2024 9 mois 2023 Var. 9M-24/9M-23 Activité Medical Fitness 101 844 85 854 +19% Activité Bilans de santé 3 060 1 078 +184% Nombre total de tests effectués 104 904 86 932 +21%

Au T4 2024, Smart Salem relèvera de nombreux défis passionnants pour maintenir sa dynamique de croissance exceptionnelle : la réouverture de City Walk Center prévue le14 octobre, les efforts commerciaux pour soutenir la montée en puissance des centres DIFC et DKP et la croissance régulière du chiffre d'affaires des activités Bilans de santé dont le poids ne cessera d'augmenter.

De solides perspectives pour le T4 2024 qui démarre par un nouveau record de fréquentation hebdomadaire avec 3 461 visites au cours de la première semaine d'octobre

Surfant sur sa forte croissance en volume en 2024, Smart Salem bat un nouveau record de fréquentation hebdomadaire en réalisant 3 461 tests au cours de la première semaine d'octobre.

Les actions stratégiques majeures mises en œuvre par le Groupe pour consolider la croissance de Smart Salem depuis 2023 (nouveaux centres, diversification des services et des tests, renforcement des capacités marketing et commerciales) confirment donc leur impact très positif et indiquent que les activités de Klea Holding aux Émirats arabes unis continueront à connaître une croissance très dynamique au cours du second semestre 2024.

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, commente : « Nous sommes heureux d'établir un nouveau record de fréquentation pour Smart Salem. Avec la réouverture prochaine de notre centre médical de City Walk, le 14 octobre, nous sommes confiants dans la poursuite de notre croissance pour la fin de l'année 2024 . »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Comme annoncé, les équipes de Smart Salem sont actuellement en train de travailler avec l'assureur afin d'arrêter dans les semaines qui viennent le montant final de la couverture de la perte exploitation