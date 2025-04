KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding convoque son assemblée générale annuelle et annonce un changement de gouvernance

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce la convocation de son assemblée générale annuelle en date du 10 juin 2025. Le groupe annonce également une transition programmée de sa gouvernance qui débute par la nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué et le départ programmé de son équipe dirigeante.

Une transition réfléchie et une équipe prête à relever de nouveaux défis

Dans le cadre de cette transition, Messieurs Guillaume Bremond (Président) et Clément Pacaud (Directeur Général) ont décidé de passer le relais après avoir respectivement présidé le conseil d'administration et dirigé la société avec succès pendant plus de trois années. Leurs départs seront effectifs le jour de l'assemblée générale annuelle. Leur leadership a permis à Klea Holding de franchir des étapes importantes, avec notamment une croissance forte et pérenne, une situation financière saine et un niveau de profitabilité inédit depuis l'introduction en bourse de la société.

Axel Richebraque et Anne Gaignard, autres membres du Conseil d'administration ont également remis leur démission avec effet à la date de l'assemblée générale annuelle.

Ces bases solides bénéficieront à une nouvelle équipe ambitieuse qui a vocation à être menée par Raphael Smila, administrateur [1] et premier actionnaire contrôlant plus de 20% du capital de la Société [2] , nommé Directeur Général Délégué ce jour et ayant vocation à devenir Président Directeur Général à l'issue de la prochaine assemblée. L'équipe dirigeante actuelle assurera une transition harmonieuse et soutiendra la nouvelle direction dans cette phase de transition.

Une nouvelle équipe dirigeante et un nouvel élan

La nouvelle équipe, qui a vocation à être dirigée par Raphael Smila, apportera un ensemble de compétences, d'expériences et de perspectives fraîches. Cette nouvelle direction est prête à soutenir la forte croissance de Klea Holding et à déployer une nouvelle stratégie portée par de nouveaux projets.

Le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle la nomination, en qualité de nouveaux administrateurs :

Tarik El Aoufi, disposant d'une expérience reconnue dans le domaine du trading et des instruments dérivés et par ailleurs co-fondateur de Perpetua Investment Group, actionnaire important de la Société ;

Mehdi El Jazouli, disposant d'une expérience solide dans le domaine de la finance et co-fondateur de Perpetua Investment Group, actionnaire important de la Société ; et

Romain Wastiaux, administrateur indépendant disposant d'une expérience reconnue depuis de nombreuses années dans le domaine des financements bancaires.

Raphael Smila a exprimé son enthousiasme à l'idée de travailler aux côtés des équipes de Klea Holding pour continuer à faire croître l'entreprise. « Nous sommes impatients de travailler avec l'ensemble des collaborateurs et de bâtir ensemble un avenir encore plus prometteur », a déclaré Raphaël Smila.

L'avenir de Klea Holding : une vision commune

Alors que Klea Holding se prépare à entamer ce nouveau chapitre, l'entreprise reste fidèle à ses valeurs fondamentales : innovation, excellence et partenariat. L'équipe dirigeante sortante et la nouvelle équipe partagent la même vision d'une entreprise dynamique, tournée vers l'avenir, et pleinement engagée à offrir des solutions de qualité à ses clients et partenaires.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Cf. communiqué de presse du 28 janvier 2025

[2] Cf. rapport financier annuel 2024