KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH FP) confié à TP ICAP (Europe) et qui a été arrêté le 19 mai 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

0 titres KLEA HOLDING ;

0 € en espèces.

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 511 417 titres 96 537,05 EUR 182 transactions VENTE 582 816 titres 111 349,01 EUR 167 transactions

Il est rappelé que, à la date du 19 mai 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

454 987 titres KLEA HOLDING ;

54 692,39 € en espèces.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

526,386 titres KLEA HOLDING ;

40 935,68 € en espèces.

Il est rappelé que, lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 19 février 2024, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres KLEA HOLDING ;

0,00 € en espèces.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Achats Vente ALKLH FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 182 511 417 96 537,05 167 582 816 111 349,01 20250101 0 0 0,00 0 0 0,00 20250102 2 5 603 963,72 1 1 0,18 20250103 1 1 0,18 1 1 0,18 20250106 2 5 061 866,44 1 1 0,17 20250107 2 4 931 862,93 3 15 861 2 864,59 20250108 3 11 201 1 992,62 1 1 0,18 20250109 1 1 0,18 1 1 0,18 20250110 1 1 0,18 1 1 0,18 20250113 1 1 0,18 1 1 0,18 20250114 1 1 0,18 3 20 661 3 718,98 20250115 1 1 0,18 2 12 671 2 394,81 20250116 3 11 621 2 195,18 3 19 131 3 749,68 20250117 1 1 0,19 1 1 0,19 20250120 2 5 441 1 022,91 6 39 448 7 793,62 20250121 2 5 871 1 170,68 1 1 0,20 20250122 2 5 821 1 146,74 4 25 271 5 129,73 20250123 3 13 631 2 738,43 1 1 0,21 20250124 2 5 931 1 174,34 1 1 0,20 20250127 1 1 0,20 1 1 0,20 20250128 1 1 0,20 3 17 931 3 627,11 20250129 1 1 0,20 1 1 0,20 20250130 1 1 0,20 2 6 191 1 247,49 20250131 3 14 151 2 786,28 1 1 0,20 20250203 1 1 0,20 1 1 0,20 20250204 1 1 0,19 1 1 0,19 20250205 1 1 0,20 1 1 0,20 20250206 3 14 171 2 635,81 1 1 0,19 20250207 2 6 151 1 137,94 1 1 0,19 20250210 1 1 0,19 2 11 761 2 246,35 20250211 1 1 0,19 1 1 0,19 20250212 2 6 031 1 157,96 2 2 0,39 20250213 1 1 0,19 1 1 0,19 20250214 1 1 0,19 1 1 0,19 20250217 1 1 0,19 2 7 411 1 459,96 20250218 1 1 0,20 4 30 931 6 255,23 20250219 1 1 0,21 4 23 151 4 883,25 20250220 3 14 951 3 123,21 1 1 0,21 20250221 3 13 578 2 782,92 1 1 0,21 20250224 1 1 0,21 2 6 041 1 280,69 20250225 2 6 201 1 305,31 1 1 0,21 20250226 4 20 251 4 214,30 1 1 0,21 20250227 1 1 0,21 1 1 0,21 20250228 3 12 941 2 625,68 1 1 0,20 20250303 3 12 561 2 498,35 2 6 501 1 332,71 20250304 1 1 0,20 3 12 852 2 589,18 20250305 3 12 981 2 568,90 1 1 0,20 20250306 3 12 341 2 432,28 1 1 0,20 20250307 2 5 341 1 046,84 1 1 0,20 20250310 1 1 0,20 1 1 0,20 20250311 2 5 251 1 017,64 2 6 841 1 361,35 20250312 1 1 0,20 2 6 781 1 356,20 20250313 2 5 351 1 059,50 1 1 0,20 20250314 1 1 0,20 1 1 0,20 20250317 1 1 0,20 1 1 0,20 20250318 3 11 671 2 297,98 1 1 0,20 20250319 2 5 061 986,90 1 1 0,20 20250320 1 1 0,19 2 7 001 1 386,19 20250321 1 1 0,20 2 6 921 1 387,66 20250324 1 1 0,20 1 1 0,20 20250325 2 1 485 292,55 1 1 0,20 20250326 1 1 0,20 5 39 981 8 199,79 20250327 1 1 0,21 1 1 0,21 20250328 1 1 0,21 1 1 0,21 20250331 4 19 291 3 956,67 1 1 0,21 20250401 2 5 511 1 113,23 2 6 681 1 396,33 20250402 6 31 341 6 103,63 1 1 0,20 20250403 4 17 681 3 248,63 1 1 0,19 20250404 7 34 011 6 060,12 1 1 0,18 20250407 4 14 941 2 539,97 1 1 0,17 20250408 1 1 0,17 4 31 001 5 457,94 20250409 3 10 661 1 869,32 1 1 0,18 20250410 1 1 0,18 5 36 041 6 462,28 20250411 2 5 441 944,01 1 1 0,17 20250414 1 1 0,18 4 28 331 5 101,20 20250415 2 5 771 1 035,90 1 1 0,18 20250416 1 1 0,18 1 1 0,18 20250417 1 1 0,18 2 358 64,97 20250418 0 0 0,00 0 0 0,00 20250421 0 0 0,00 0 0 0,00 20250422 2 5 671 1 009,44 1 1 0,18 20250423 1 1 0,18 2 7 011 1 268,99 20250424 2 5 701 1 017,63 1 1 0,18 20250425 1 1 0,18 1 1 0,18 20250428 1 1 0,18 2 6 971 1 261,75 20250429 1 1 0,18 4 19 918 3 626,42 20250430 1 1 0,18 1 1 0,18 20250501 0 0 0,00 0 0 0,00 20250502 4 15 545 2 736,29 3 11 722 2 135,22 20250505 4 20 781 3 590,31 2 6 731 1 204,85 20250506 4 20 211 3 346,94 5 32 263 5 716,30 20250507 1 1 0,18 2 6 671 1 197,44 20250508 2 2 404 429,11 1 1 0,18 20250509 2 1 591 283,99 1 1 0,18 20250512 2 4 253 752,78 5 38 411 7 055,26 20250513 2 6 731 1 238,51 2 2 406 452,33 20250514 3 7 971 1 456,09 1 1 0,18 20250515 2 6 531 1 188,64 4 24 901 4 671,49 20250516 2 6 921 1 266,54 1 1 0,18 20250519 2 6 831 1 236,41 1 1 0,18 20250520 0 0 0,00 0 0 0,00 20250521 0 0 0,00 0 0 0,00 20250522 0 0 0,00 0 0 0,00 20250523 0 0 0,00 0 0 0,00 20250526 0 0 0,00 0 0 0,00 20250527 0 0 0,00 0 0 0,00 20250528 0 0 0,00 0 0 0,00 20250529 0 0 0,00 0 0 0,00 20250530 0 0 0,00 0 0 0,00 20250602 0 0 0,00 0 0 0,00 20250603 0 0 0,00 0 0 0,00 20250604 0 0 0,00 0 0 0,00 20250605 0 0 0,00 0 0 0,00 20250606 0 0 0,00 0 0 0,00 20250609 0 0 0,00 0 0 0,00 20250610 0 0 0,00 0 0 0,00 20250611 0 0 0,00 0 0 0,00 20250612 0 0 0,00 0 0 0,00 20250613 0 0 0,00 0 0 0,00 20250616 0 0 0,00 0 0 0,00 20250617 0 0 0,00 0 0 0,00 20250618 0 0 0,00 0 0 0,00 20250619 0 0 0,00 0 0 0,00 20250620 0 0 0,00 0 0 0,00 20250623 0 0 0,00 0 0 0,00 20250624 0 0 0,00 0 0 0,00 20250625 0 0 0,00 0 0 0,00 20250626 0 0 0,00 0 0 0,00 20250627 0 0 0,00 0 0 0,00 20250630 0 0 0,00 0 0 0,00