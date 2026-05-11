KLEA HOLDING : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, 11 mai 2026
KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur (LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|KLEA HOLDING
|969500ZH8PE9A98GLY06
|04/05/2026
|FR0013481835
|34 921
|0,18426
|XPAR
|KLEA HOLDING
|969500ZH8PE9A98GLY06
|05/05/2026
|FR0013481835
|107 032
|0,18027
|XPAR
|KLEA HOLDING
|969500ZH8PE9A98GLY06
|07/05/2026
|FR0013481835
|73 547
|0,18199
|XPAR
À propos de Klea Holding
Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr
Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : l5pvZpybZpqZyGuak56Za2KUbmiWm2GalpKXk5SdZMyanZxlmm+Wl8eVZnJplm1s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98186-alklh_cp_rachat_actions_2026-05-11.pdf
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