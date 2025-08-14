Klaviyo tombe après le lancement d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc KVYO.N ont baissé de 3,9 % dans les échanges prolongés à 30,26 $ après le lancement de l'offre secondaire ** KVYO, basée à Boston, Massachusetts, annonce Summit Partners pour décharger 6,5 millions d'actions de série A

** Barclays est le souscripteur

** La société de capital-investissement Summit possède ~30,83 millions des ~117 millions d'actions de série A en circulation, selon des données compilées à partir des dossiers de la SEC et du LSEG

** Les actions de KVYO ont terminé mercredi en hausse de 3,8 % à 31,48 $, ce qui les laisse en baisse de 24 % depuis le début de l'année ** Mercredi dernier, l'action a augmenté de 15 % à 35,31 $ après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour la deuxième fois en 2025

** 19 analystes sur 21 considèrent KVYO comme "achat fort" ou "achat", le reste le considère comme "conserver" et le prix cible médian est de 45 $ - LSEG