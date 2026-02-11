 Aller au contenu principal
Klaviyo progresse après avoir relevé ses prévisions de recettes annuelles au-delà des estimations
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N en hausse de 6,4 % à 22,48 $ en pré-marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à une fourchette de 1,501 à 1,509 milliards de dollars, contre 1,215 à 1,219 milliards de dollars précédemment , en raison de l'adoption plus forte des produits, de la demande des clients et de la croissance à l'international

** Nouvelle prévision supérieure à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars - Données compilées par LSEG

** KVYO affiche un chiffre d'affaires de 350,20 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 333,95 millions de dollars; le BPA ajusté est de 19 cents, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 17 cents

** 22 analystes sur 24 estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, deux l'estiment "conservée"; leur estimation médiane est de 35 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action KVYO a chuté de 34,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

KLAVIYO RG-A
20,605 USD NYSE -2,53%
