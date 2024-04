KLARSEN : Résultats Annuels 2023 / E-réunion le 29 avril 2024 à 18h

➢ Très forte progression du CA et de l’EBE sur l’exercice 2023

➢ Amélioration significative du bilan – retour à des fonds propres positifs

➢ Opération de croissance externe finalisée

➢ Perspectives de croissance confirmées



La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce ce jour ses résultats financiers de l’année 2023.



Changement de dimension depuis le second semestre 2023 : Grâce à l’acquisition de ITL et de DAFI, Klarsen a changé de dimension.

L’évolution est forte et marquée à partir du second semestre, qui intègre pour la première fois la société ITL et sa filiale DAFI, approchant ainsi les 4 millions d’euros de chiffre d’affaires sur cette période.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort ainsi à 4 871,52 K€ tandis que l’EBE s’inscrit en progression de plus de 35%, à 679,87 K€.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous avec le lien d'inscription pour participer à la prochaine e-réunion :