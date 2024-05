KLARSEN : Renforcement du dirigeant au capital de la société

➢ 50 000 actions ont été acquises par Brice Gazeau



La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, informe que son dirigeant, Monsieur Brice Gazeau, vient d’acquérir en propre 50 000 actions.



A propos de Klarsen (FR0011038348, ALKLA)

Klarsen est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Grâce à ses données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, dans son réseau de partenaires et en propre.



