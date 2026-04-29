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KLARSEN : Point d'information sur les procédures judiciaires en cours et Reprise de cotation du titre
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 15:30

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait suite à ses communiqués des 20 et 24 avril 2026 relatifs au contentieux qui l'oppose à Padam et à la demande de suspension de cours demandée.

Mise en œuvre des voies de droit
La Société confirme qu'elle met en œuvre l'ensemble des voies de droit à sa disposition pour faire valoir ses droits et préserver les intérêts du Groupe, de ses filiales opérationnelles, de ses salariés, de ses clients et de ses actionnaires. Outre les actions défensives engagées, la Société n’exclut pas des actions offensives s’il apparaissait que les mesures d’exécution engagées à son encontre par Padam constituent un abus de droit ou se sont accompagnées de manœuvres visant à déstabiliser la Société et/ou ses filiales.

Audiences obtenues à brève échéance
Dans ce cadre, la Société a obtenu la fixation, à très brève échéance et devant plusieurs juridictions distinctes, d'audiences portant sur des mesures à la fois protectrices et défensives. La Société informera le marché de l'issue de ces audiences et de leurs conséquences éventuelles dès que les décisions correspondantes seront rendues, dans le respect de ses obligations au titre du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché.

Suspension et reprise de cotation
La cotation du titre Klarsen reprendra à compter du 30 avril.

Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :

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