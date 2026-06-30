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KLARSEN : Point d’information sur la publication des comptes annuels 2025 et la suspension de cotation
information fournie par Boursorama CP 30/06/2026 à 18:00

Klarsen (FR0011038348, ALKLA) spécialiste français du data marketing, informe ses actionnaires et le marché de l’état d’avancement de la publication de son rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

La Société rappelle que la cotation de son titre fait l’objet d’une suspension dans l’attente de la publication de ce rapport financier annuel.
Klarsen tient à indiquer qu’elle met en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires afin de finaliser et de publier ses comptes annuels dans les meilleurs délais, en vue de permettre la reprise de la cotation de son titre.

À ce stade, la publication des comptes reste subordonnée à la réception de certains éléments réglementaires et de certification, notamment au niveau de sa filiale, dans le contexte des procédures en cours. La Société est pleinement mobilisée, en lien étroit avec ses conseils, pour réunir l’ensemble des éléments requis et de finaliser cette publication dans les plus brefs délais.
Klarsen tiendra le marché informé de l’évolution de cette situation et communiquera dès que la publication de ses comptes annuels 2025 sera en mesure d’intervenir.

Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :

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