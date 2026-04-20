Klarsen menacé de saisie-vente de ses titres ITL par Padam, enchères prévues 12 mai 2026

* Klarsen signale escalade litige avec Padam lié crédit-vendeur lors acquisition ITL-DAFI, avec risque immédiat sur continuité d’exploitation.

* Padam a engagé saisie titres ITL détenus par Klarsen, avec vente aux enchères programmée 12 mai 2026. * Appel du jugement exécutoire rendu 20 octobre 2025 reste pendant, avec demande de suspension de l’exécution provisoire. * Issue défavorable pourrait priver Klarsen de principal actif opérationnel, représentant plus de 80% du chiffre d’affaires. * Klarsen anticipe également perte d’accès aux financements court terme, dont affacturage, escompte, découvert. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Klarsen SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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