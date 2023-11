KLARSEN : Entrée en négociation en vue d'une reprise d'actifs

KLARSEN ANNONCE SE POSITIONNER POUR LA REPRISE D’ACTIFS DANS LE SECTEUR DU MARKETING DES SENIOR



➢ Intérêt pour la reprise de bases de données et de sites web actifs à forts trafics

➢ démarches entreprises auprès d’une société actuellement en procédure judiciaire



La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce ce jour avoir manifesté son intérêt pour la reprise d’actifs auprès d’une société française entrée récemment en procédure de redressement judiciaire.



Cette société dispose d’actifs constitués de bases de données et de sites web actifs de haute qualité.



Le périmètre et les modalités exacts d’une éventuelle opération pourraient être rapidement précisées.



La société Klarsen confirme ses ambitions pour le marché des senior en France, en forte croissance, avec la volonté de devenir un acteur de référence sur cette cible à très fort potentiel de création de valeur.



La réponse du marché étant très favorable à l’offre issue des synergies Klarsen /ITL, le groupe souhaite renforcer ses positions en axant d’éventuelles acquisitions sur la génération de trafic qualifié et la qualité des data commercialisables.



