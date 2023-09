KLARSEN : Elargissement des négociations dans le cadre de la cession de jeux.com

➢ Ajout de 3 noms de domaine au périmètre de la vente

➢ Finalisation des discussions prévue pour octobre 2023

➢ Point sur le portefeuille de noms de domaine et la stratégie éditrice du groupe





La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce que les négociations en vue de céder jeux.com avancent conformément au protocole signé en juillet et intègrent 3 noms de domaine supplémentaires.



Désormais la cession concernerait à la fois le nom de domaine www.jeux.com et son site web, mais également les noms de domaine girlsjeux.com, playhub.com et jeuxweb.fr.



Pour rappel, Klarsen avait annoncé son souhait de céder ses actifs non stratégiques pour accélérer son développement.



Jeux.com est un actif de grande valeur sur le marché mondial des noms de domaine.

Le nom Jeux.com fait en effet partie du cercle très fermé des noms de domaine à la fois descriptifs et courts (4 lettres seulement) facile à promouvoir pour un acteur à l’ambition internationale.



Compte tenu de cet élargissement du périmètre de la vente, avec désormais quatre noms de domaine concernés, la fin des négociations sur le prix de cession ainsi que les modalités de l’opération est prévue pour le mois d’octobre 2023.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :