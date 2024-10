KLARSEN annonce des résultats financiers en forte hausse au premier semestre 2024

• Croissance significative du chiffre d’affaires dans le nouveau périmètre et à périmètre comparable.

• Amélioration de l’EBE en valeur et en pourcentage.

• Objectifs à 3 ans.



Chiffre d'affaires en hausse de 269 % grâce à l’intégration de ITL et DAFI, atteignant 3,27 M€

Le groupe Klarsen enregistre une croissance exceptionnelle de son chiffre d’affaires au premier semestre 2024, en hausse de 269 % par rapport au S1 2023, portée par l’intégration de ses filiales ITL et DAFI. À périmètre comparable (pro forma), le chiffre d’affaires progresse également de 17%, confirmant la solidité de la stratégie du groupe.

Malgré un climat économique attentiste dans certains secteurs clés (TELCO, énergie, immobilier), Klarsen a su compenser cette situation par le dynamisme de ses clients dans la vente à distance (VAD).

Ces derniers ont largement contribué à la performance enregistrée, atténuant ainsi l’impact des secteurs en ralentissement.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :