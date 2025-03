KLARSEN : Activité 2024 - Perspectives 2025 – Stratégie à 3 ans

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait le point sur l’activité 2024 et annonce ses perspectives pour 2025.



Activité 2024 :

L’exercice 2024 s’inscrit comme une année de structuration interne après l’acquisition de ITL/DAFI effective en juillet 2023. L’organisation du Groupe est désormais pleinement efficiente autour de 4 pôles synergiques, commercialement et opérationnellement :

1. Location et Traitement Data (commun à Klarsen et ITL) : 83% de l’activité

2. Agence marketing (commun à Klarsen et ITL) : 10% de l’activité

3. Edition logicielle / ERP (propre à DAFI) : 6% de l’activité

4. Edition de sites web (propre à Klarsen) : 2% de l’activité

Au cours de l’exercice 2024, le Groupe Klarsen a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 M€, en recul de 5% à périmètre comparable.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :