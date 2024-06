KLARSEN accélère son développement sur la fin du premier semestre 2024

• Nouveaux clients clés pour la solution logicielle

• Accélération des ventes du Groupe sur le marché Italien



Klarsen poursuit son développement commercial en déployant son offre sur le marché des solutions logicielles et en signant de nouveaux clients sur le marché Italien.



Un premier semestre marqué par la signature de nouveaux clients significatifs :



Jean-François Hollner, Directeur technique de Klarsen

« L’adoption de la V6 de notre logiciel et les signatures récentes de nouveaux clients qui s’équipent de notre solution nous confortent dans notre objectif de faire de notre ERP un outil référent, que ce soit

aujourd’hui dans la vente à distance et demain dans le E-commerce ; c’est dans cette direction que vont les développements en cours. »



Parfaitement synergique avec l’offre DATA de Klarsen, le logiciel déjà adopté par 30 sociétés, gère un volume de 1,2 million de transactions par an, représentant un volume de Chiffre d’Affaires chez nos clients de plus de 100 millions d’euros.



