Klarna revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de volume pour l'ensemble de l'année face au ralentissement du commerce de détail en Allemagne

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* Les prévisions de GMV pour l'ensemble de l'année ont été révisées à la baisse, passant de plus de 155 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 149 et 151 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, entre 4,08 et 4,16 milliards de dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes (4,42 milliards de dollars)

* L'action recule de 17 % en pré-ouverture, les prévisions décevantes éclipsant le bénéfice trimestriel inattendu

(Mises à jour tout au long de l'article avec le cours de l'action avant l'ouverture et les détails des perspectives) par Supantha Mukherjee

Klarna KLAR.N , le prestataire suédois de services « achetez maintenant, payez plus tard » et banque en ligne, a revu à la baisse mardi ses prévisions de volume et de chiffre d’affaires pour l’année, invoquant la situation en Allemagne, son plus grand marché, ce qui a entraîné une chute de 17 % de son cours avant l’ouverture de la Bourse.

Ces prévisions ont éclipsé son bénéfice surprise au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte nette, grâce à la croissance enregistrée sur ses marchés américains.

La société prévoit désormais que son volume brut de marchandises (GMV), un indicateur permettant de mesurer les ventes, se situera entre 149 et 151 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure supérieure à 155 milliards de dollars.

Klarna prévoit que son chiffre d’affaires annuel se situera entre 4,08 milliards et 4,16 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 4,34 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à 4,42 milliards de dollars.

Les ventes au détail allemandes ont progressé de moins de 1 % en termes réels au premier semestre, ce qui correspond à la situation observée dans l’ensemble du secteur de la distribution du pays cette saison. Les prévisions de Klarna tablent sur le maintien d’une conjoncture morose en Allemagne au second semestre, plutôt que sur une reprise.

Une enquête allemande menée le mois dernier auprès de 600 entreprises du commerce de détail a révélé que 42 % d’entre elles jugeaient leur situation commerciale actuelle mauvaise, tandis que près des deux tiers ont déclaré que les conditions s’étaient détériorées au premier semestre par rapport à la même période en 2025.

Klarna a annoncé un bénéfice net trimestriel de 9 millions de dollars, contre une perte de 53 millions de dollars à la même période de l’année précédente, dépassant ainsi les prévisions qui tablaient sur une perte de 17,4 millions de dollars. Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 91 millions de dollars, contre 29 millions de dollars il y a un an, a-t-elle ajouté.

Le chiffre d’affaires de Klarna pour la période d’avril à juin a progressé de 27 % pour atteindre 1,04 milliard de dollars, dépassant les prévisions qui s’élevaient à 993,8 millions de dollars.

Le GMV a progressé de 18 % pour atteindre 36,6 milliards de dollars au cours du trimestre. AuxÉtats-Unis, le GMV a augmenté de 27 %.