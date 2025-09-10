Klarna prépare son introduction en bourse, cinq graphiques illustrant l'utilisation du BNPL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

La cotation à New York, attendue depuis longtemps, de la société Klarna, basée à Stockholm et géante du BNPL, mercredi, a une fois de plus mis en lumière les plans de paiement échelonné, dont la popularité a grimpé en flèche parmi les acheteurs américains au cours des dernières années.

Le BNPL a explosé lorsque la pandémie de COVID-19 a poussé davantage d'acheteurs en ligne, générant 82,4 milliards de dollars de dépenses en ligne en 2024, soit une hausse de 9,9 % par rapport à 2023, selon Adobe Analytics.

Klarna et d'autres fournisseurs de BNPL comme Affirm

AFRM.O renforcent le pouvoir d'achat des acheteurs en leur prêtant de l'argent au moment du paiement, qu'ils remboursent par versements échelonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois, bien que les produits les plus courants soient des plans de paiement en quatre versements.

Comme la plupart des fournisseurs de BNPL ne déclarent pas leurs prêts aux agences d'évaluation du crédit, les données complètes sur les impayés de BNPL sont rares.

La Financial Technology Association, qui compte cinq prêteurs BNPL parmi ses membres, fait état d'un taux d'impayés inférieur à 2 % parmi ces sociétés, contre plus de 7 % pour les cartes de crédit, selon la Federal Reserve Bank of New York.

Klarna affirme avoir un taux de remboursement global de 99 % pour ses produits. Afterpay, qui appartient à Block XYZ.N , a déclaré que 96 % de ses clients ont payé tous leurs versements à temps au cours du deuxième trimestre 2025.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, Affirm a déclaré que 2,3 % de ses prêts mensuels étaient en retard de plus de 30 jours.

Voici cinq graphiques illustrant l'utilisation de BNPL:

PART DES DÉPENSES EN LIGNE

Les consommateurs ont dépensé plus de 696,2 milliards de dollars en ligne de janvier à août de cette année, dont 56,3 milliards de dollars d'achats BNPL, selon Adobe Analytics. Cela représente une augmentation de 8,1 % par rapport à la même période en 2024.

PAIEMENTS À TEMPS

Selon la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, la plupart des utilisateurs de BNPL effectuent l'intégralité de leurs paiements à temps. Néanmoins, entre les trois derniers mois de 2024 et les trois derniers mois de 2025, le nombre d'utilisateurs "pay-in-four" qui ont effectué tous les paiements prévus à temps a diminué d'un point de pourcentage.

PAIEMENT MENSUEL MOYEN

Cinquante-sept pour cent des utilisateurs de BNPL en 2025 ont déclaré avoir un paiement mensuel moyen de 100 $ ou moins, selon The Motley Fool, une société de recherche. En revanche, Experian a indiqué que le paiement mensuel moyen des cartes de crédit était de 181 dollars au premier trimestre 2025.

Seulement 1 % des utilisateurs de BNPL avaient un paiement mensuel moyen de plus de 1 000 $, selon The Motley Fool.

UTILISATION PAR LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS

Les acheteurs considérés comme des Millennials et la génération Z sont plus susceptibles d'envisager d'utiliser BNPL pour les achats quotidiens, selon les données de 2024 de PYMNTS Intelligence, un fournisseur de nouvelles axé sur les paiements. En revanche, la majorité des baby-boomers et des personnes âgées ont déclaré qu'ils n'utiliseraient pas la BNPL pour leurs achats quotidiens.

NOTES DE CRÉDIT

Les produits BNPL attirent une plus grande part d'utilisateurs dont les scores de crédit sont subprimes (entre 580 et 619) ou near primes (entre 620 et 659), mais environ la moitié des demandeurs BNPL ont des scores de crédit qui sont soit near prime ou prime (au-dessus de 660), selon un rapport 2023 de LexisNexis Risk Solutions, le plus récent disponible.

Étant donné que de nombreux prêteurs BNPL ne fournissent pas de données aux agences d'évaluation du crédit, les défenseurs des consommateurs ont averti que la dette BNPL est un angle mort pour les régulateurs, les autres prêteurs et les prêteurs BNPL eux-mêmes, et qu'elle n'est pas protégée pour les consommateurs.

L'année dernière, le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) a commencé à exiger des fournisseurs de BNPL qu'ils enquêtent sur les litiges avec les consommateurs, qu'ils remboursent les produits retournés et qu'ils fournissent des relevés de facturation périodiques. L'administration Trump a depuis révoqué cette règle.