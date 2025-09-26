Klarna passe en dessous de son prix d'introduction en bourse, alors que les fintechs poursuivent leur chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de Klarna Group KLAR.N chutent pour la quatrième journée consécutive et passent sous le prix de l'introduction en bourse pour la première fois vendredi, quelques semaines seulement après les débuts impressionnants de la société, dans un contexte de faiblesse récente des valeurs fintech. ** L'action de la société "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) a chuté de 7,7 % sur la séance à 38,31 $, par rapport au prix de l'introduction en bourse de 40 $. ** Le 10 septembre, les actions de KLAR ont ouvert à 52 dollars avant d'enregistrer un gain de 15% le premier jour après que la société et certains de ses investisseurs existants aient levé environ 1,4 milliard de dollars. ** Les actions de ses pairs Affirm AFRM.O et Block XYZ.N ont également baissé de 2,7 % et 1,2 %, respectivement, vendredi. ** AFRM est en passe d'enregistrer une cinquième séance de baisse consécutive, tandis que XYZ pourrait chuter pour la 4ème journée consécutive. ** Les valeurs à forte croissance et technologiques ont commencé à se replier lundi, de solides données économiques ayant accru l'incertitude quant à la poursuite de la baisse des taux d'intérêt par la Fed, ce qui a fait grimper les rendements

US/ . ** La hausse des rendements peut potentiellement réduire les dépenses de consommation et augmenter les coûts d'emprunt pour les fintechs. ** L'introduction en bourse de Klarna a une fois de plus braqué les projecteurs sur les plans de paiement à tempérament qui ont gagné en popularité auprès des acheteurs américains ces dernières années.