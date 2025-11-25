Klarna lance une stablecoin adossée au dollar, alors que la course aux paiements numériques s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société fintech suédoise Klarna

KLAR.N a annoncé mardi qu'elle allait lancer une stablecoin adossée au dollar américain, devenant ainsi la dernière grande société de paiement à s'engager plus avant dans les actifs numériques, alors que les régulateurs renforcent la surveillance du secteur.

Le jeton, appelé KlarnaUSD, est actuellement en phase de test et sera disponible sur le réseau principal en 2026. Il sera entièrement garanti par le dollar américain, a indiqué la société.

Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est liée à la monnaie traditionnelle, et leur utilisation a augmenté ces dernières années, car les traders recherchent un actif relativement stable pour déplacer des fonds entre des jetons plus volatils.

Klarna a déclaré qu'elle visait à positionner KlarnaUSD pour les paiements quotidiens et les transactions transfrontalières, en la présentant comme une alternative plus rapide et moins chère à la banque conventionnelle.

La société "buy-now-pay-later", l'une des plus grandes entreprises fintech d'Europe, a sa plus grande base d'utilisateurs aux États-Unis.

La stablecoin fonctionnera sur Tempo, une blockchain axée sur les paiements et développée par Stripe et la société d'investissement cryptographique Paradigm.

Son grand rival PayPal PYPL.O a lancé son propre jeton en dollars américains, suivi par le lancement d'une stablecoin par son homologue Stripe après l'acquisition de la société cryptographique Bridge pour 1,1 milliard de dollars au début de l'année.

Ces initiatives interviennent alors que les autorités de régulation aux États-Unis et en Europe proposent de nouvelles règles pour les actifs numériques. Klarna, comme d'autres entreprises de stablecoins, devrait bénéficier de cadres tels que le GENIUS Act aux États-Unis et le MiCA en Europe.

"Les crypto-monnaies sont enfin arrivées à un stade où elles sont rapides, peu coûteuses, sûres et conçues pour être mises à l'échelle. C'est le début de Klarna dans la cryptographie", a déclaré le directeur général Sebastian Siemiatkowski , autrefois sceptique à l'égard des cryptomonnaies.

La semaine dernière, Klarna a dépassé les attentes des analystes en matière de revenus dans son premier rapport trimestriel depuis son entrée en bourseen septembre.