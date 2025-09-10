Klarna fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 40 dollars par action, ce qui la valorise à 15,1 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fintech suédoise Klarna et certains de ses actionnaires ont fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 40 dollars par action, ce qui la valorise à 15,1 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters le mardi.