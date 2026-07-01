Klarna en forte hausse après sa victoire de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la procédure de concurrence contre Google

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1er juillet - ** Le cours de l'action de Klarna ( KLAR.N ), fournisseur suédois de services de paiement différé, a progressé de 6,9 % pour s'établir à 21,58 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ cinq mois, si cette hausse se confirme

** Un tribunal suédois condamne Google GOOGL.O à verser environ 1,5 milliard de dollars (14,3 milliards de couronnes suédoises) à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de la concurrence à la société de comparaison de prix PriceRunner, filiale de KLAR

** PriceRunner a poursuivi Google en 2022 pour un montant d’environ 2,4 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), l’accusant d’avoir manipulé les résultats de recherche

** 14 des 23 sociétés de courtage attribuent à KLAR la recommandation “acheter” ou mieux, neuf la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 21,50 dollars

** À la clôture d’hier, l’action KLAR affichait une baisse d’environ 46 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 40 dollars