Klarna conclut un accord de prêt de 6,5 milliards de dollars avec les fonds Elliott pour renforcer sa présence aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le mot "milliard" est écrit en toutes lettres dans le titre) par Pritam Biswas

Klarna KLAR.N a annoncé mardi qu'elle vendrait jusqu'à 6,5 milliards de dollars de prêts à des fonds gérés par Elliott Investment Management sur une période de deux ans, dans le cadre de ses efforts visant à développer son activité "buy-now-pay-later" (acheter maintenant-payer plus tard) aux États-Unis.

L'accord permet à la fintech suédoise de vendre une partie de son portefeuille Fair Financing existant aux fonds Elliott et, à partir d'octobre, de transférer les créances nouvellement créées à ces fonds sur une base continue.

"Cet accord nous permet d'atteindre encore plus d'Américains qui abandonnent le crédit traditionnel et choisissent des moyens de paiement plus équitables", a déclaré Niclas Neglén, directeur financier de Klarna, dans un communiqué.

La facilité est dimensionnée à 1 milliard de dollars, mais au fur et à mesure que les prêts seront remboursés, de nouveaux prêts seront ajoutés dans le cadre d'un accord de flux à terme, ce qui permettra à Klarna d'accorder jusqu'à 6,5 milliards de dollars de prêts sur une période de deux ans.

"Dans sa phase de croissance actuelle, les accords de flux à terme constituent une source de financement efficace et hautement évolutive qui permet à Klarna d'agir rapidement et de saisir les opportunités qui se présentent à elle alors qu'elle augmente rapidement sa base de marchands grâce à l'intégration de nouveaux fournisseurs de services de paiement", a déclaré Niklas Kammer, analyste principal des actions chez Morningstar.

Klarna conservera toutes les fonctions en contact avec les consommateurs, y compris la souscription et le service.

Un produit de financement équitable permet aux clients de BNPL d'échelonner les achats importants en versements mensuels fixes sur des périodes plus longues que les options à court terme, en offrant généralement des taux d'intérêt compétitifs et des conditions claires.

Ce produit est devenu très populaire aux États-Unis, où la valeur brute des marchandises a augmenté de 244 %, alors que Klarna a connu une croissance globale de 139 %.

Klarna, l'une des plus grandes entreprises fintech d'Europe, a également dépassé les attentes des analystes en matière de recettes dans son premier rapport trimestriel depuis son introduction en bourse au début de l'année.