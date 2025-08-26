Klarna chercherait à obtenir une valorisation de jusqu'à 14 milliards de dollars lors de son introduction en bourse le mois prochain, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte à partir du paragraphe 7)

La fintech suédoise Klarna va relancer son projet d'introduction en bourse aux États-Unis le mois prochain avec une valorisation comprise entre 13 et 14 milliards de dollars, selon deux sources familières avec le dossier.

La société a mis en pause son projet d'introduction en bourse en avril, après que les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont ébranlé les marchés mondiaux. Elle avait également envisagé de s'introduire en bourse en 2021, mais a décidé de ne pas le faire.

Le prix des actions vendues dans le cadre de l'offre pourrait se situer entre 34 et 36 dollars dès cette semaine, selon les sources.

Il s'agirait d'une forte baisse par rapport à la valorisation de près de 50 milliards de dollars que Klarna visait pour 2021 et par rapport aux plus de 15 milliards de dollars du début de l'année.

L'une des sources a déclaré que Klarna cherchait à lever près d'un milliard de dollars lors de l'introduction en bourse.

Klarna a refusé de commenter.

L'amélioration des marchés boursiers cet été et les débuts prometteurs des nouveaux émetteurs ont ravivé l'enthousiasme pour les introductions en bourse aux États-Unis.

Le fabricant de logiciels de conception Figma et le géant du stablecoin Circle figurent parmi les sociétés récemment introduites en bourse , dont les actions ont respectivement dépassé de 333 % et 864 % le prix de leur introduction en bourse dans les jours qui ont suivi leur lancement.

Les 20 plus grandes introductions en bourse aux États-Unis cette année ont connu une hausse moyenne du prix de l'action de 36 % le premier jour, selon un calcul effectué par Reuters à partir de données compilées par LSEG.

Klarna, qui a transformé les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme, a déclaré au début du mois que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, à périmètre constant, pour atteindre 823 millions de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 1 million de dollars pour atteindre 29 millions de dollars.

Le nombre de clients actifs a augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 111 millions.