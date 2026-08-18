Klarna affiche un bénéfice au deuxième trimestre et une hausse de son chiffre d'affaires, mais revoit à la baisse ses prévisions de volume

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Klarna KLAR.N , le prestataire suédois de services « achetez maintenant, payez plus tard » et banque en ligne, a annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte nette, grâce à la croissance enregistrée sur ses marchés américains.

La société a indiqué que son bénéfice net trimestriel s'élevait à 9 millions de dollars, contre une perte de 53 millions de dollars à la même période de l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions ⁠qui tablaient sur une perte de 17,4 millions de dollars. Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 91 millions de dollars, contre 29 millions de dollars il y a un an, a-t-elle ajouté.

Le chiffre d’affaires de Klarna pour la période d’avril à juin a progressé de 27 % pour atteindre 1,04 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 993,8 millions de dollars.

Son volume brut de marchandises (GMV), un indicateur permettant de mesurer les ventes, a progressé de 18 % pour atteindre 36,6 milliards de dollars au cours du trimestre. Aux États-Unis, le GMV a augmenté de 27 %.

Toutefois, l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de GMV pour l’ensemble de l’année, les ramenant à une fourchette comprise entre 149 et 151 milliards de dollars, contre plus de 155 milliards de dollars précédemment, invoquant « une vision plus prudente des volumes, principalement en Allemagne, notre plus grand marché en termes de volume ».