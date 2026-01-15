 Aller au contenu principal
KLA progresse après que RBC a initié le suivi avec une note de "performance du secteur"
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fournisseur d'équipement de fabrication de puces KLA Corp. KLAC.O augmentent de 6,2 % à 1 523,50 $ en pré-ouverture

** RBC initie une couverture avec une note de "performance du secteur"

** Fixe l'objectif de cours à 1 550 $, ce qui implique une hausse de 8,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 31 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 1 400 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a gagné 92,83 %

