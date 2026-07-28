KLA Corp prévoit un trimestre prometteur grâce à la poursuite de ses investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KLA Corp KLAC.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, pariant que la poursuite des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle maintiendrait une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

Les actions de la société californienne ont toutefois chuté de 8 % en séance prolongée. Elles ont progressé de plus de 57 % depuis le début de l'année.

KLA fournit des systèmes de contrôle des processus et de gestion du rendement, essentiels pour identifier et corriger les défauts au cours du processus de fabrication des semi-conducteurs. Ses outils deviennent d’autant plus indispensables que les fabricants de puces s’orientent vers des nœuds de production plus petits et plus complexes.

Voici quelques détails:

* La course engagée par l’industrie des semi-conducteurs pour développer ses capacités de production de puissants processeurs d’IA et de mémoire à bande passante élevée (HBM) a été une aubaine pour KLA.

* La demande émanant des principales fonderies et des principaux fabricants de mémoire s’est intensifiée à mesure qu’ils agrandissent leurs installations pour répondre aux besoins en données massives des applications d’IA générative.

* KLA prévoit un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars pour le premier trimestre, à ± 200 millions de dollars près, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 3,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, à 10 cents près, pour le trimestre, ce qui dépasse également l’estimation de 1,14 dollar.

* KLA prévoit une accélération de la dynamique de ses activités au second semestre 2026, qui se poursuivra tout au long de l’année 2027, a déclaré son directeur général Rick Wallace, ajoutant que le développement des infrastructures d’IA génère également de nouvelles opportunités de croissance pour l’entreprise dans le domaine des solutions d’encapsulation avancées.

* Le chiffre d’affaires du fabricant d’équipements pour semi-conducteurs au quatrième trimestre a progressé de 15,1 % pour atteindre 3,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,60 milliards de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,05 dollar par action, contre une estimation de 1 dollar.