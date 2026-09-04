KKR va vendre une participation minoritaire dans Nordic Bioscience

KKR a conclu un accord pour vendre sa participation minoritaire de 10% dans Nordic Bioscience au fondateur et actionnaire majoritaire de la société, Claus Christiansen.

KKR a investi dans Nordic Bioscience en 2021 soutenant l'entreprise alors qu'elle continuait d'étendre ses capacités en biomarqueurs et de renforcer sa position dans les services de R&D, le diagnostic clinique et le développement de médicaments.

Kugan Sathiyanandarajah, associé et responsable des équipes de Private Equity et de Croissance stratégique de la santé européenne de KKR, a déclaré : " Durant cette période, l'entreprise a renforcé sa position en tant qu'entreprise leader dans les biomarqueurs, s'appuyant sur son expertise distincte dans la matrice extracellulaire et élargissant ses capacités aux services de R&D, au diagnostic clinique et au développement de médicaments. Nous sommes satisfaits de la valeur créée lors de notre partenariat stratégique et pensons que Nordic Bioscience est bien positionnée pour sa prochaine phase de croissance. "

Claus Christiansen, fondateur et actionnaire majoritaire de Nordic Bioscience, a déclaré : " KKR a été un partenaire stratégique précieux pour Nordic Bioscience, et nous sommes reconnaissants pour leur soutien et leur expertise apportés à l'entreprise depuis 2021. Au cours de cette période, nous avons doublé nos revenus et sommes devenus encore plus rentables, tout en continuant à renforcer notre position dans le développement de biomarqueurs. Le modèle économique de Nordic Bioscience, construit autour de trois domaines complémentaires qui tirent tous parti de notre expertise unique dans la matrice extracellulaire, offre une base solide pour une croissance continue et une création de valeur à long terme. "