KKR va racheter le gestionnaire de fonds Gen II dans le cadre d'une opération de 5,1 milliards de dollars, dette comprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société d'investissement internationale KKR KKR.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le gestionnaire de fonds de capital-investissement Gen II Fund Services, dans le cadre d'une opération évaluée à 5,1 milliards de dollars, dette comprise, ce qui lui permettra de se positionner sur les infrastructures au service des marchés privés.
Voici quelques détails.
* KKR rachètera Gen II à Hg, General Atlantic et d'autres investisseurs minoritaires. Hg et General Atlantic avaient investi dans Gen II en 2020.
* Gen II fournit des services fiscaux, de conformité, de trésorerie et technologiques aux gestionnaires de capital-investissement, de crédit privé et d’autres marchés privés.
* La société compte parmi ses clients plus de 275 sociétés d’investissement représentant plus de 2 000 milliards de dollars de capitaux dans des fonds privés.
* Steven Millner, cofondateur et directeur général de Gen II, continuera à diriger la société, a indiqué KKR.
* La transaction devrait être finalisée en 2027.
* Cette opération renforce encore la présence de KKR dans les secteurs qui sous-tendent les marchés privés.
* En mai, KKR a racheté Arctos , une société d’investissement qui propose des solutions de financement aux gestionnaires d’actifs alternatifs et investit dans des franchises sportives, dans le cadre d’une opération initialement évaluée à environ 1,4 milliard de dollars.
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