KKR va racheter le gestionnaire de fonds Gen II dans le cadre d'une opération de 5,1 milliards de dollars, dette comprise

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La société d'investissement internationale KKR KKR.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le gestionnaire de fonds de capital-investissement Gen II Fund Services, dans le cadre d'une opération évaluée à 5,1 milliards de dollars, dette comprise, ce qui lui permettra de se positionner sur les infrastructures au service des marchés privés.

Voici quelques détails.

* KKR rachètera Gen II à Hg, General Atlantic et d'autres investisseurs minoritaires. Hg et General Atlantic avaient investi dans Gen II en 2020.

* Gen II fournit des services fiscaux, de conformité, de trésorerie et technologiques aux gestionnaires de capital-investissement, de crédit privé et d’autres marchés privés.

* La société compte parmi ses clients plus de 275 sociétés d’investissement représentant plus de 2 000 milliards de dollars de capitaux dans des fonds privés.

* Steven Millner, cofondateur et directeur général de Gen II, continuera à diriger la société, a indiqué KKR.

* La transaction devrait être finalisée en 2027.

* Cette opération renforce encore la présence de KKR dans les secteurs qui sous-tendent les marchés privés.

* En mai, KKR a racheté Arctos , une société d’investissement qui propose des solutions de financement aux gestionnaires d’actifs alternatifs et investit dans des franchises sportives, dans le cadre d’une opération initialement évaluée à environ 1,4 milliard de dollars.