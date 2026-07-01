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KKR va lancer la plus grande plateforme d'énergie renouvelable de Corée avec SK
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 10:30

KKR et SK ont annoncé la signature d'accords définitifs pour le lancement de la plus grande plateforme d'énergie renouvelable de Corée, évaluée à 2 000 milliards de KRW (environ 1,3 milliard de dollars).

Grâce à cette plateforme, SK et KKR réuniront les actifs d'énergie renouvelable, SK couvrant le solaire, l'éolien terrestre et offshore, ainsi que les piles à combustible en une seule plateforme intégrée..

Le lancement de la plateforme marque la dernière transaction entre KKR et SK, renforçant une relation de longue date bâtie à travers de multiples collaborations.

Cela aidera la Corée à répondre à la demande croissante d'énergie propre provenant des centres de données IA, des chaînes de production de semi-conducteurs et d'autres besoins industriels importants.

KKR aura le contrôle de la plateforme dans sa phase initiale, SK participant en tant qu'investisseur en actions et conservant la flexibilité de poursuivre des droits de contrôle lors de futures discussions.

En réunissant des entreprises et des actifs renouvelables de SK Innovation, SK ecoplant et SK eternix, la plateforme intègre toute la chaîne de valeur, du développement et de la construction à l'exploitation et à la maintenance.

La plateforme sera la plus grande entreprise d'énergie renouvelable de Corée, avec environ 1,7 GW de capacité actuellement en service et un pipeline de développement qui portera la capacité totale à 10 GW, capable d'alimenter simultanément et en continu 100 centres de données de grande échelle, de classe 100 MW.

Keith Kim, associé chez KKR, a déclaré : " La Corée est l'un des marchés d'énergie renouvelable les plus attrayants d'Asie, soutenue par une forte demande des entreprises pour l'énergie propre provenant des secteurs des semi-conducteurs, des centres de données et de la fabrication. "

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